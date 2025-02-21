В Самаре открылась мастерская-галерея Дениса Бердникова

15 февраля состоялось открытие галереи самарского художника Дениса Бердникова. Экспозиция представляет собой авторскую выставку классической живописи, которая насчитывает более 70 работ. Галерея расположилась прямо в мастерской художника.

Денис Бердников – самарский художник, члена Союза художников России, член Творческого Союза художников России, преподаватель дизайна, композиции, живописи, истории искусств и основ компьютерного моделирования Самарского государственного технического университета. Его работы выполнены в таких жанрах, как пейзаж, портрет, натюрморт: это впечатления от путешествий, живописные пейзажи из разных стран и уголков самарского края, улицы вечернего города, натюрморты, а также портреты близких.

Журналист Волга Ньюс посетил недавно открывшуюся мастерскую-галерею и задал художнику несколько вопросов.

- Денис, расскажите немного о себе.

- Я родился в 1974 году в Казани, где мой отец в то время учился. В Самару мы переехали, когда мне было всего 5-6 лет. Поскольку у отца было вокальное образование, и семья у нас музыкальная, то меня, как до этого старшего брата, отправили в музыкальную школу. По её окончании я сам поступил в первую художественную школу на вечернее отделение. Я учился в мастерской у Владимира Борисовича Романова, но посещал уроки почти всех преподавателей, работавших в школе в то время.

Надо отметить, что на вечернем отделении тогда царила замечательная атмосфера. Во-первых, там преподавали потрясающие самарские художники: Венир Романович Кныжов, Владимир Андреевич Свечников, Вячеслав Васильевич Сухов, Николай Викторович Ельцов, Сергей Михайлович Гриднев. А во-вторых, учениками вечернего отделения были в большинстве своем взрослые люди, со своими интересами, профессиями, увлечениями. И мне – 15-17-летнему пацану, готовящемуся к поступлению в институт, было ужасно интересно не только учиться, но и просто общаться в этой компании. Тогда завязались знакомства, что называется, на всю жизнь, которыми я очень дорожу.

По окончании школы я поступил в Тольяттинский филиал Московского технологического института. Сейчас он называется Поволжский государственный университет сервиса. Я со школы мечтал получить профессию художника-модельера, но учеба в этом институте у меня как-то не сложилась. Видимо, в художественной школе я получил такой заряд и интерес именно к живописи, что занятия другими предметами мне показались скучными и ненужными.

В результате после третьего курса я пошел служить в армию. Вот тогда мне пригодилась музыкальная школа. Я отслужил в Ансамбле песни и пляски ПриВО. В качестве артиста хора объездил с Ансамблем всю Самарскую область, побывал на гастролях в Германии. В моем военном билете, в графе «воинская профессия» значится довольно редкая запись – «артист ансамблей и театров».

После армии отучился в Тольяттинском филиале Самарского педагогического института на художественно-графическом факультете. Долгое время занимался дизайном и декорированием интерьеров.

- Когда живопись плотно вошла в вашу жизнь?

- Я, в общем, не прекращал заниматься живописью, но она надолго отошла на второй план. Пока занимался интерьерами, часто по работе ездил в Москву, за границу, и всегда в этих поездках бегал по музеям – это была моя страсть. Видимо, это был период, когда копилась насмотренность. Вообще считаю, что живопись надо смотреть на выставках живьем, потому что репродукции – это как кино или балет смотреть на смартфоне. Мне повезло посмотреть Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Караваджо, Тёрнера, Рембрандта, Модильяни, Ван Гога, Серова, Репина, Сурикова, Врубеля, Коровина... Когда живопись такого уровня видишь "живьем", впечатление совершенно другое.

- Чем вы занимаетесь помимо живописи?

- С 2018 года я преподаю в Самарском государственном техническом университете на факультете машиностроения, металлургии и транспорта, на направлении "Технология художественной обработки материалов". Будущая профессия студентов: "Технология создания художественных изделий".

Я преподаю, что называется, эстетический курс: живопись, композиция, цветоведение, скульптура, рисунок и некоторые графические программы. Параллельно работаю у себя в мастерской.

- Что вам больше всего нравится писать?

- Нравится писать цветы. Это, наверно, квинтэссенция цвета в природе. Да и вообще в живописи меня очень волнует именно цвет, освещенность, состояние. Люблю работать с портретом. Передать не только сиюминутное настроение, но показать в портрете характер человека, его личность – это интереснейшая задача. И цвет здесь играет немаловажное значение.

- Творчеством каких художников вы вдохновляетесь?

- Думаю, имена классиков бессмысленно повторять – они у всех на слуху. Вдохновляют самарские художники, которые преподавали еще в первой художественной школе. Самое замечательное, что они по-прежнему работают и продолжают выставляться. И многие другие самарские мастера.

К сожалению, время идет, и многих уже нет с нами. Но эти люди создали, я считаю, прекрасную самарскую живописную школу. Ушли художники старшего поколения, с которыми я имел честь быть знаком: Иван Васильевич Карпунов, Николай Иванович Хальзев, Иван Еремеевич Комиссаров, Венир Романович Кныжов. Несколько лет назад ушел замечательный, светлый человек Владимир Андреевич Свечников. Есть прекрасные современные российские художники, на выставках которых я бывал: Бато Дугаржапов, Николай Блохин, Владимир Семенский, Эдуард Аниконов, супруги Валерий и Лариса Блохины... Я мог бы назвать еще многих.

- Как пришла идея открытия выставки в своей мастерской? Почему именно здесь?

- Самарские художники согласятся, что в нашем городе не так много небольших площадок, где можно выставить свои работы. Еще меньше мест, где заинтересованный зритель может не только посмотреть и подобрать живопись или графику для своей коллекции, но и пообщаться с автором. Я решил по мере сил восполнить этот пробел и, развесив по стенам мастерской картины, превратил ее часть в галерею.

- Расскажите о дне открытии галереи. Что здесь было, кто пришел?

- Открытие посетили в основном друзья, с которыми дружим много лет, коллеги по прежней дизайнерской работе, художники, архитекторы. Пришли мои студенты. Я благодарен всем, кто смог прийти. Вечер прошел в теплой, непринужденной, благожелательной атмосфере.

- Какая ваша любимая работа из представленных на выставке?

- Во-первых, это, конечно, портреты. Особенно портреты моих детей. Ну и работы, которые я написал по впечатлениям и фотографиям, привезенным из разных путешествий. Например, эта серия с девочками в пышных белых платьях. Это было в соборе небольшого итальянского городка, где происходила свадебная церемония. Я стал свидетелем красивой сцены: в яркий полдень три девочки, поднимаясь по лестнице колоннады, бежали к своей маме и бабушке, которые ждали их у центрального входа. Очень интересно падал свет. Девочки попадали то на освещенный участок, то в тень колонн. Я спросил разрешения, мне позволили их сфотографировать. Сначала сделал несколько снимков бегущих девочек, а потом уже вместе с мамой и бабушкой. Когда вернулся, задумал триптих на эту тему, но написал пока только две работы, третья – в процессе.

- Вдохновение: ждать музу или это вопрос регулярной работы?

- Я уверен в том, что вдохновение приходит только во время работы. Лежать на диване и ждать вдохновение – это бессмысленное занятие.

- Вход на выставку свободный?

- Да, но по предварительной записи, поскольку я занят в университете и не всегда бываю в мастерской. Со мной можно связаться и договориться о встрече. Адрес мастерской: ул. Луначарского, дом 62, подъезд 3, оф. 121 (11 этаж), домофон 121.