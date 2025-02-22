Порты Тольятти, Самары и Сызрани планируют объединить

В Самарской области разработают проект, который объединит порты Тольятти, Самары и Сызрани в рамках государственно-частного партнерства. Соответствующее поручение дал правительству региона губернатор Вячеслав Федорищев.
"Через два месяца представим проект на федеральном уровне. Предварительно поддержка получена", — заявил глава Самарской области во время визита в порт Тольятти 21 февраля.
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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.