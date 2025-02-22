Порты Тольятти, Самары и Сызрани планируют объединить

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В Самарской области разработают проект, который объединит порты Тольятти, Самары и Сызрани в рамках государственно-частного партнерства. Соответствующее поручение дал правительству региона губернатор Вячеслав Федорищев.