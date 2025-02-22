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Губернатор Власть и политика

Порты Тольятти, Самары и Сызрани планируют объединить

ТОЛЬЯТТИ. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разработают проект, который объединит порты Тольятти, Самары и Сызрани в рамках государственно-частного партнерства. Соответствующее поручение дал правительству региона губернатор Вячеслав Федорищев.

"Через два месяца представим проект на федеральном уровне. Предварительно поддержка получена", — заявил глава Самарской области во время визита в порт Тольятти 21 февраля.

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