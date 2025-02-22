На участке трассы М-5 из-за погоды ограничили движение транспорта

В субботу, 22 февраля, из-за ухудшения погодных условий (низовая метель, ограничение видимости) на участке трассы М-5 "Урал" введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Ограничения введены на участке 98 км по 129 км М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск Подъезд к г. Оренбург.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просят выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.