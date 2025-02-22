На трассе М-5 продлено ограничение движения транспорта

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Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке с 98 км по 129 км автодороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подъезд к г. Оренбург, сообщает Госавтоинспекция Самарской области.