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Общество

На трассе М-5 продлено ограничение движения транспорта

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке с 98 км по 129 км автодороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подъезд к г. Оренбург, сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

Ограничение по причине неблагоприятных погодных условий (низовая метель, ограничение видимости) продлится до 9:00 23 февраля.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просят выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.

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