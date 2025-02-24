В ближайшие дни в Самарской области ожидаются метели

В Приволжском УГМС рассказали, что в начале рабочей недели погода в Самарской области будет формироваться под влиянием циклонического поля с фронтальными разделами.

"Ожидается натекание облачности, выпадение осадков от небольших до сильных в восточных районах территории с метелями, усилением ветра и как следствие ослабление морозов", — отмечается в сообщении синоптиков.

В понедельник, 24 февраля. в Самаре облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха -6…-8 °C.

Во вторник, 25 числа, в регионе сохранится облачная погода, пройдет снег. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -12…-17 °C, днем -6…-11 °C.

К среде, 26 февраля, в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем выпадет снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -15…-20 °C, днем -6…-11 °C.