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Общество

Ветеранам ВОВ в Самарской области присвоят звание "Почетный гражданин"

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области участники Великой Отечественной войны получат звания почетных граждан муниципалитетов, в которых они проживают. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Всем фронтовикам — участникам Великой Отечественной войны присвоим звание "Почетный гражданин". Ранее такое поручение давал Президент Владимир Владимирович Путин. Поставил задачу главам городов  и муниципальных районов Самарской области присвоить всем участникам и инвалидам ВОВ — фронтовикам звание "Почетный гражданин муниципального образования". Срок — до 1 мая 2025 года. Вместе с этим будет единовременная выплата в 50 тыс. рублей", - написал глава региона.

Также ветеранам вручат медали в честь 80-летия Победы. Участники и инвалиды ВОВ получат разовую выплату в 1 млн рублей.

"К уже существующим федеральным и  региональным мерам поддержки дополнительно формируем комплексный план помощи ветеранам", - отметил Вячеслав Федорищев.

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