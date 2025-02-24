В Самарской области женщина погибла при пожаре

В субботу, 22 февраля, в 8:38, загорелся дом на ул. Рабочей в с. Новое Усманово Камышлинского района. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Площадь пожара составила 24 кв. м. В результате погибла женщина.
На месте происшествия работали два пожарных расчета ПСЧ № 120. Открытое горение ликвидировали в 9:16.
Сотрудники ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" призывают граждан соблюдать требования пожарной безопасности. В случае пожара следует звонить по телефону "01", "101" или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !