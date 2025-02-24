В Самарской области женщина погибла при пожаре

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В субботу, 22 февраля, в 8:38, загорелся дом на ул. Рабочей в с. Новое Усманово Камышлинского района. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"