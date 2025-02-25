Под Самарой загорелся пассажирский автобус

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Во вторник, 25 февраля, в 8:35 недалеко от пос. Стройкерамика в Волжском районе загорелся в движении пассажирский автобус. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС