Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС узнал, что смотрели жители Самарской области зимой

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС оценили трафик среди пользователей Самарской области. В основе исследование лежит статистика по предпочтениям жителей региона среди фильмов и сериалов с 1 декабря 2024 года по 18 февраля 2025 года.

Согласно исследованию, у россиян заметен высокий спрос на кино-сериальный контент дома для смотрения на больших экранах и с телефона. Так, этой зимой российские пользователи чаще всего среди контента онлайн-кинотеатра KION выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. Выяснилось, что жители России предпочитают драмы и комедии. Также аналитики сравнили предпочтения жителей Самарской области с остальными регионами. Так, по данным KION, самыми популярными сериалами зимы среди пользователей в Самарской области стали: криминальная драма "Жизнь по вызову", сериалы "Дайте шоу" и "Первый номер", экшн-драма "Амура" и комедия "Успешный".

Самыми востребованными фильмами среди жителей Самарской области стали: "Зять", "Право на лево", "В баню!", "Папу маме заверни" и "Операция "Холодно". Из ТВ-предпочтений жители региона чаще всего выбирали контент "Первого канала", "Россия 1" и ТНТ.