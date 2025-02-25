Стартовала Всероссийская акция "Ура Победе!"

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция "Ура Победе!", уже ставшая доброй традицией. Военные песни в мобильных телефонах — еще одна дань памяти и уважения ветеранам. Масштабный мультимедийный проект продлится до 15 мая 2025 года.
Чтобы принять участие в акции "Ура Победе!", нужно набрать бесплатный короткий номер 1945. Далее с помощью интерактивного голосового меню выбрать интересующий раздел:
— узнать подробности об акции;
— прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном;
— установить вместо гудков входящего вызова одну из композиций: "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа" (можно также получить ссылку для бесплатной загрузки этих песен на телефон и установить их в качестве мелодии звонка);
— получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы.
Акцию проводят основные мобильные операторы — МТС, "Билайн", "Мегафон", T2 — при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 г. в честь 65-летия Победы. В 2020 г., в год 75-летия, в ней приняли участие более 21 млн россиян.
Об этой и других акциях в рамках празднования юбилея Великой Победы подробнее можно узнать на сайте.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????