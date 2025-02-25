Стартовала Всероссийская акция "Ура Победе!"

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится акция "Ура Победе!", уже ставшая доброй традицией. Военные песни в мобильных телефонах — еще одна дань памяти и уважения ветеранам. Масштабный мультимедийный проект продлится до 15 мая 2025 года.

Чтобы принять участие в акции "Ура Победе!", нужно набрать бесплатный короткий номер 1945. Далее с помощью интерактивного голосового меню выбрать интересующий раздел:

— узнать подробности об акции;

— прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном;

— установить вместо гудков входящего вызова одну из композиций: "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа" (можно также получить ссылку для бесплатной загрузки этих песен на телефон и установить их в качестве мелодии звонка);

— получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы.

Акцию проводят основные мобильные операторы — МТС, "Билайн", "Мегафон", T2 — при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 г. в честь 65-летия Победы. В 2020 г., в год 75-летия, в ней приняли участие более 21 млн россиян.

Об этой и других акциях в рамках празднования юбилея Великой Победы подробнее можно узнать на сайте.