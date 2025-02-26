В Самарской области около 1700 ветеранов СВО и их близких за год прошли медицинскую реабилитацию

В Самарской области продолжают оказывать помощь ветеранам специальной военной операции, обеспечивая им современную и эффективную реабилитацию после возвращения домой. В медицинских и санаторно-курортных учреждениях региона за год реабилитацию прошли около 1700 участников, ветеранов СВО и их близких.
Важным звеном в системе реабилитации ветеранов спецоперации является медицинский реабилитационный центр "Сергиевские Минеральные Воды" ФМБА России, помогая им вернуться к активной жизни и преодолеть последствия боевых травм. Благодаря уникальным природным лечебным ресурсам и передовому оборудованию, здесь созданы все условия для восстановления здоровья и возвращения к полноценной жизни.
Дмитрий Сокол — один из пациентов санатория — ушел на СВО в 2022 году в составе Самарского батальона. В июне прошлого года получил ранение при выполнении боевой задачи.
"Я благодарен за то, что меня вовремя эвакуировали, а хирурги и реаниматологи в Мурманской области сделали все, чтобы спасти мне жизнь. Сейчас я продолжаю лечение в Самаре — правая ступня пока плохо работает. В санатории прохожу процедуры, чтобы восстановить подвижность ноги. Уже начинаю ходить, чувствую, что становится лучше, и настроение поднимается. Здесь очень внимательные и заботливые сотрудники", — делится боец.
Для таких пациентов, как Дмитрий, в санатории используется роботизированный комплекс с биологической обратной связью.
"Это оборудование позволяет разрабатывать суставы верхних и нижних конечностей, а также развивать силу и выносливость мышц. В случае Дмитрия мы работаем с голеностопным суставом, чтобы предотвратить контрактурные изменения и восстановить его подвижность в полной амплитуде", — поясняет специалист по физической реабилитации Олег Карпов.
В санатории прошли реабилитацию уже порядка 60 ветеранов спецоперации. В этом году планируется принять более 100 героев. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым с руководством курорта федерального значения в ноябре прошлого года.
Главный врач санатория Олег Сментына подчеркивает: "В основном мы работаем с минно-взрывными травмами, которые сопряжены с ранениями спинного и головного мозга, а также травматическими ампутациями конечностей. Это тяжелые пациенты, и для их лечения мы используем мультидисциплинарный подход. Наши специалисты подбирают индивидуальное лечение для каждого пациента, включая занятия на роботизированных тренажерах с биологической обратной связью, многофункциональных платформах с параметрами биоуправления, на оборудовании с технологиями виртуальной и дополненной реальности для восстановления нарушенных функций движения. В лечение также входят лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, рефлексотерапия для снятия болей. Проводится социально-бытовая адаптация, занятия с эрготерапевтом. С пациентами работают психологи, осуществляются консультации с последующими психологическими тренингами, ориентированными на посттравматическое стрессовое расстройство".
В Самарской области действует комплексная система поддержки участников СВО, включающая более 40 мер. Ветераны могут рассчитывать на внеочередное оказание медицинской помощи, расширенную диспансеризацию и обеспечение лекарственными препаратами.
Особое внимание уделяется психологической реабилитации. В Самаре недавно был открыт областной центр поддержки участников СВО "Сердце воина". Этот проект, реализуемый по поручению главы региона, направлен на оказание комплексной помощи ветеранам и их семьям. Центры "Сердце воина" будут открыты в населенных пунктах области с численностью населения свыше 5000 человек. Их задача — психологическое сопровождение, помощь в трудоустройстве и социальная координация по федеральным и региональным мерам поддержки.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас