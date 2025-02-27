Организовать лофт-пространство для подростков Безымянки помог президентский грант

Поддержка Фонда президентских грантов помогла открыть в Детском епархиальном центре, что находится в Самаре на ул. Победы, 93А, современное лофт-пространство. Для подростков Безымянки здесь проходят квартирники, кинопоказы, а во время школьных каникул — профориентационные встречи.
При храме блаженной Матроны Московской Детский епархиальный центр работает уже 10 лет. Сейчас он объединяет около 350 воспитанников — дети бесплатно занимаются борьбой, танцами, лепкой, хоровым искусством. В прошлом году при центре открылась общеобразовательная православная школа. Руководит учреждением иерей Дионисий (Левин).
"У нас была многолетняя мечта превратить внутренний дворик храма в закрытое пространство, где молодежь могла бы собираться и весело проводить время — играть в настольные игры, общаться, репетировать и т. д., — рассказывает священник. — Мы хотели создать альтернативное пространство, где ребята могут чувствовать себя легко и комфортно. В лофте организуются кинопоказы. Здесь же проходят репетиции самарских молодежных групп и квартирники".
По словам руководителя центра, подать заявку на грант не составило труда. "Мы просто были влюблены в наш проект, поэтому смогли рассказать о нем так, что эксперты нас поддержали", — отмечает отец Дионисий.
Центр уже дважды становился победителем конкурсного отбора Фонда президентских грантов. Каждый проект получил почти по одному миллиону рублей.
Первый проект "Зерна" — пространство для досуга, образования и социализации подростков". Он был завершен в январе текущего года. На свои средства команда центра пристроила к основному зданию закрытый лофт, а на деньги гранта закупила отделочные материалы и необходимое оборудование.
Второй проект "Каникулы в "Зернах" сейчас в стадии реализации. Во время школьных каникул ребята занимаются в пространстве предпрофессиональной подготовкой.
"В нашей команде есть фотографы, блогеры, специалисты по смм. Весной мы проведем для ребят школу по этой тематике", — рассказывает автор проекта.
Мария Пушкарева учится в православной гимназии. У нее шесть братьев и сестер.
"Я занимаюсь в центре уже четвертый год: ходила на лепку, на хореографию, сейчас пою в хоре. С тех пор как открыли новое пространство, мы постоянно здесь бываем. Приходим на кружки чуть раньше — и сразу сюда: сидим на пуфиках, общаемся, играем в разные игры, поем песни", — говорит девочка.
"Сначала я почему-то боялась сюда приходить. Потом привыкла. Здесь очень дружный коллектив, занимаются классные открытые ребята, — говорит Анастасия Орешко, которая берет в центре уроки вокала. — С появлением лофта здесь стало еще интереснее. Можно не только заниматься творчеством, но и отдыхать".
Милана Аманова начала посещать центр случайно — наткнулась на группу учреждения в ВК, заинтересовалась и пришла на собеседование. Сейчас она занимается хоровым пением.
"Лофт постоянно открыт. Мы можем отдохнуть в перерыве между занятиями. Находиться здесь одно удовольствие — атмосфера царит замечательная", — рассказывает Милана.
Конкурс Фонда президентских грантов проводится дважды в год. До 17 марта на сайте фонда принимаются заявки на второй в этом году конкурс. Напомним, что в январе были подведены итоги первого в этом году конкурса. Самарская область вновь оказалась в числе лидеров по количеству одобренных проектов и сумме выделенной поддержки: 55 проектов на сумму более 133 миллионов рублей.
Победителей от Самарской области поздравил глава региона Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что семь проектов-победителей посвящены празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и поддержке защитников Отечества и их семей, а все вместе социально ориентированные НКО выполняют важную миссию — помогают людям.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.