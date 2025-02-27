Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем сил специальных операций

В четверг, 27 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем сил специальных операций.

Глава региона напомнил, что праздник был установлен президентом РФ Владимиром Путиным 26 февраля 2015 года и объединяет военнослужащих и ветеранов уникального во всех смыслах, высокомобильного формирования Вооруженных сил Российской Федерации, находящегося в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории.

"Силы специальных операций, оснащенные самым современным оружием и техникой, с самой лучшей стороны проявили себя в решении задач любой степени сложности. Действуя в интересах обеспечения суверенитета России и наших граждан, они в любой, даже в самой трудной и непредсказуемой обстановке, добиваются поставленных командованием целей, — сказал Вячеслав Федорищев. — Так было во время "русской весны" в Крыму, где благодаря "вежливым людям" были созданы условия для возвращения полуострова в родную гавань.Так было в Сирии, где наши воины отважно и решительно противостояли международному терроризму".

Губернатор подчеркнул, что и сегодня в ходе СВО военные действуют на самых опасных, стратегически важных направлениях.

"От вашей выучки, слаженности, самоотверженности во многом зависит успех наших войск "на земле".

Мы восхищаемся вашим мужеством, воинской доблестью и высочайшим профессиональным мастерством, гордимся тем, что среди вас есть бойцы — уроженцы Самарской области. Уверен, что в Год защитника Отечества вы продолжите славные традиции Сил специальных операций и впишете еще немало страниц в героическую летопись нашей страны. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, выдержки, благополучия, успехов в службе, новых ратных достижений на благо нашей Родины!" — пожелал глава региона.