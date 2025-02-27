Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем сил специальных операций

В четверг, 27 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем сил специальных операций.
Глава региона напомнил, что праздник был установлен президентом РФ Владимиром Путиным 26 февраля 2015 года и объединяет военнослужащих и ветеранов уникального во всех смыслах, высокомобильного формирования Вооруженных сил Российской Федерации, находящегося в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории.
"Силы специальных операций, оснащенные самым современным оружием и техникой, с самой лучшей стороны проявили себя в решении задач любой степени сложности. Действуя в интересах обеспечения суверенитета России и наших граждан, они в любой, даже в самой трудной и непредсказуемой обстановке, добиваются поставленных командованием целей, — сказал Вячеслав Федорищев. — Так было во время "русской весны" в Крыму, где благодаря "вежливым людям" были созданы условия для возвращения полуострова в родную гавань.Так было в Сирии, где наши воины отважно и решительно противостояли международному терроризму".
Губернатор подчеркнул, что и сегодня в ходе СВО военные действуют на самых опасных, стратегически важных направлениях.
"От вашей выучки, слаженности, самоотверженности во многом зависит успех наших войск "на земле".
Мы восхищаемся вашим мужеством, воинской доблестью и высочайшим профессиональным мастерством, гордимся тем, что среди вас есть бойцы — уроженцы Самарской области. Уверен, что в Год защитника Отечества вы продолжите славные традиции Сил специальных операций и впишете еще немало страниц в героическую летопись нашей страны. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, выдержки, благополучия, успехов в службе, новых ратных достижений на благо нашей Родины!" — пожелал глава региона.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.