От -21°C до -2°C: в Самарской области ожидаются резкие перепады температур

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарские синоптики представили прогноз погоды на первые числа марта. В ближайшие выходные в регионе ожидаются резкие колебания дневной и ночной температуры воздуха. Перепад будет колебаться в пределах 20 градусов.