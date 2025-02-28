В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие "Профилактика"

В пятницу, 28 февраля, на территории Самарской области полиция проводит мероприятия, направленные на профилактику, выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улице и в иных общественных местах, пресечение бытовой и рецидивной преступности, выявление нарушений миграционного законодательства, пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения.
Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в мероприятиях участвуют сотрудники органов внутренних дел, дружинники, казаки и работники частных охранных организаций, сотрудники Росгвардии.
В рамках ОПМ "Профилактика" сотрудники УМВД России по Самаре при содействии бойцов ОМОН проверяют места проживания и концентрации иностранных граждан в Красноглинском районе.
В отдел полиции на настоящий момент доставлено более 20 иностранных граждан.
В Тольятти сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции в рамках ОПМ "Профилактика" ведут работу, направленную на выявление, пресечение и документирование преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????