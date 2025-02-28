В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие "Профилактика"

В пятницу, 28 февраля, на территории Самарской области полиция проводит мероприятия, направленные на профилактику, выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улице и в иных общественных местах, пресечение бытовой и рецидивной преступности, выявление нарушений миграционного законодательства, пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в мероприятиях участвуют сотрудники органов внутренних дел, дружинники, казаки и работники частных охранных организаций, сотрудники Росгвардии.

В рамках ОПМ "Профилактика" сотрудники УМВД России по Самаре при содействии бойцов ОМОН проверяют места проживания и концентрации иностранных граждан в Красноглинском районе.

В отдел полиции на настоящий момент доставлено более 20 иностранных граждан.

В Тольятти сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции в рамках ОПМ "Профилактика" ведут работу, направленную на выявление, пресечение и документирование преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции.