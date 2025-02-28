Человек погиб при пожаре в жилом доме в с. Приволжье

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В четверг, 27 февраля, в 17:50, в с. Приволжье Самарской области начался пожар. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"