В центре Самары ограничат движение из-за Масленицы

В Самаре в выходные ограничат движение на некоторых улицах в центре города из-за празднования Масленицы.
Ограничение будет действовать на ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе
— с 10:00 до 18:30 1 марта;
— с 09:00 до 17:30 2 марта.
Кроме того, запретят остановку и стоянку на участках:
— с 16:00 28 февраля до 18:00 2 марта — по ул. Вилоновской, от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской; по ул. Молодогвардейской, от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской; по ул. Чапаевской, от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича; по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе; по ул. Красноармейской, от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской; по ул. Молодогвардейской, от ул. Красноармейской до ул. Льва Толстого;
— с 16:00 28 февраля до 18:00 2 марта — по ул. Чапаевской, от ул. Шостаковича до ул. Красноармейской. Это ограничение не распространяется на транспортные средства, принадлежащие инвалидам.
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Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????