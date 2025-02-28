В центре Самары ограничат движение из-за Масленицы

В Самаре в выходные ограничат движение на некоторых улицах в центре города из-за празднования Масленицы.

Ограничение будет действовать на ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе

— с 10:00 до 18:30 1 марта;

— с 09:00 до 17:30 2 марта.

Кроме того, запретят остановку и стоянку на участках:

— с 16:00 28 февраля до 18:00 2 марта — по ул. Вилоновской, от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской; по ул. Молодогвардейской, от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской; по ул. Чапаевской, от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича; по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе; по ул. Красноармейской, от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской; по ул. Молодогвардейской, от ул. Красноармейской до ул. Льва Толстого;

— с 16:00 28 февраля до 18:00 2 марта — по ул. Чапаевской, от ул. Шостаковича до ул. Красноармейской. Это ограничение не распространяется на транспортные средства, принадлежащие инвалидам.