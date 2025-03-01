"Лада" проиграла "Барысу" в серии буллитов

В пятницу, 28 февраля, на ЛДС "Лада-Арена" в Тольятти прошел матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Ладой" и астанинским "Барысом".

В середине первого периода подопечные Павла Зубова вышли вперед. Быстрее всех на добивании сыграл Никита Михайлов — 1:0. Через минуту гости сравняли счет — с передачи Ивана Николишина, отличился Кирилл Панюков — 1:1.

Счет не менялся до третьего периода. "Барыс" вывел вперед Роман Старченко. А за три минуты до конца тольяттинцы смогли забить, поменяв вратаря на шестого полевого — забил Александр Волков.

Матч перешёл в овертайм, но счет не изменился. В серии буллитов после 22 бросков со счетом 1:2 победил "Барыс".

Следующий матч тольяттинцы проведут 3 марта в Магнитогорске против "Металлурга".