Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" в Самарскую городскую поликлинику № 13 поступил новый УЗИ-аппарат. Оборудование позволяет увеличить до 40 проводимых исследований в день и обеспечивает четкую визуализацию деталей. Это особенно важно для выявления ранних форм онкологических заболеваний.
На современном аппарате специалисты проводят диагностику органов малого таза, брюшной полости, щитовидной и молочной желез, лимфатических узлов, сосудов шеи и других областей.
"Мы очень ждали этот УЗИ-аппарат, — рассказывает и. о. заведующего диагностическим отделением Наталья Колесник. — Он не только соответствует стандартам, но и обеспечивает комфорт для врачей и пациентов. Технология визуализации кровотока позволяет точно диагностировать сердечно — сосудистые заболевания. Кроме того, настройки аппарата автоматически адаптируются под телосложение пациента. Сенсорная водонепроницаемая панель обеспечивает удобство управления, а автоматический подбор параметров позволяет обследовать различные органы. Звук у нового аппарата очень тихий, а его регулируемые подставка и экран делают работу еще более удобной".
На новом оборудовании работают два специалиста в разные смены. Осмотр пациентов проводится по предварительной записи по направлению врача.
"Уже в первый месяц работы УЗИ-аппарат показал свою эффективность. Благодаря ему во время обследования у пациента с повышенным раковым маркером предстательной железы специалисты обнаружили опухоль поперечной кишки. На данный момент мужчина проходит дополнительное обследование. Этот случай подтверждает, насколько важно современное оборудование для своевременной диагностики", — отметила Наталья Валентиновна.
Врачи напоминают, ранняя диагностика заболеваний позволяет начать лечение на ранней стадии, что значительно повышает шансы на выздоровление.
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта. В этом году в учреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас