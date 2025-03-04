Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" в Самарскую городскую поликлинику № 13 поступил новый УЗИ-аппарат. Оборудование позволяет увеличить до 40 проводимых исследований в день и обеспечивает четкую визуализацию деталей. Это особенно важно для выявления ранних форм онкологических заболеваний.

На современном аппарате специалисты проводят диагностику органов малого таза, брюшной полости, щитовидной и молочной желез, лимфатических узлов, сосудов шеи и других областей.

"Мы очень ждали этот УЗИ-аппарат, — рассказывает и. о. заведующего диагностическим отделением Наталья Колесник. — Он не только соответствует стандартам, но и обеспечивает комфорт для врачей и пациентов. Технология визуализации кровотока позволяет точно диагностировать сердечно — сосудистые заболевания. Кроме того, настройки аппарата автоматически адаптируются под телосложение пациента. Сенсорная водонепроницаемая панель обеспечивает удобство управления, а автоматический подбор параметров позволяет обследовать различные органы. Звук у нового аппарата очень тихий, а его регулируемые подставка и экран делают работу еще более удобной".

На новом оборудовании работают два специалиста в разные смены. Осмотр пациентов проводится по предварительной записи по направлению врача.

"Уже в первый месяц работы УЗИ-аппарат показал свою эффективность. Благодаря ему во время обследования у пациента с повышенным раковым маркером предстательной железы специалисты обнаружили опухоль поперечной кишки. На данный момент мужчина проходит дополнительное обследование. Этот случай подтверждает, насколько важно современное оборудование для своевременной диагностики", — отметила Наталья Валентиновна.

Врачи напоминают, ранняя диагностика заболеваний позволяет начать лечение на ранней стадии, что значительно повышает шансы на выздоровление.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта. В этом году в учреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.