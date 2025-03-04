В пос. Рощинский начал работать пост "скорой помощи"

По поручению главы региона Вячеслава Федорищева в пос. Рощинский Самарской области открылся пост "скорой помощи", который находится на территории 426 военного госпиталя Министерства обороны РФ. В помещении проведен ремонт, поставлена мебель, а также организовано место для отдыха и приема пищи сотрудников.

Теперь жителям поселка и ближайших территорий, а это около 10 тыс. человек, оказывает экстренную и неотложную медицинскую помощь отдельная бригада службы "скорой". Это решение принято в ходе встречи с местными жителями.

"За время работы специалисты осуществили вызовы в Рощинский, а также в соседние поселки — Черновский, Придорожный и Культура. В первый день работы специалисты оказали медицинскую помощь 75-летней женщине с хроническим заболеванием, а также детям с высокой температурой и симптомами ОРВИ", — поделился первыми результатами работы и. о. директора Самарской городской станции скорой медицинской помощи Евгений Гордон.

В ближайшее время в пос. Рощинский планируется совершенствование организации медицинской помощи, включая открытие врачебной амбулатории. Это станет важным шагом в обеспечении доступности качества медицинских услуг для жителей поселка и ближайших территорий.