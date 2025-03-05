В Самаре ночной пожар в школе-интернате тушили 50 человек

В ночь на среду, 5 марта, в пос. Южный в Красноглинском районе загорелась школа-интернат № 1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте ЧП работали 49 человек и 13 единиц техники. Пожарные установили, что на месте вызова на первом этаже горят домашние вещи в комнате.

В 2:31 пожар был локализован на площади 10 кв. м., а в 2:40 ликвидирован.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.