Телеграм-канал Вячеслава Федорищева взломали

В четверг вечером, 6 марта, губернатор Самарской области сообщил, что его телеграм-канал был взломан.

"Мой "Телеграм" был взломан, сейчас мы занимаемся его реконструкцией, поэтому ближайшие несколько дней, может быть, не будет новостей. Но самое главное — сохранить его как эффективный канал общения", - прокомментировал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, губернатор пообещал оставаться на связи, в том числе, в соцсети "Вконтакте".

"Постараемся настроить и перехватить взломавших наш телеграм-канал", - резюмировал он.