Семь человек спасли на пожаре в Тольятти

В пятницу, 7 марта, в Тольятти произошел пожар на ул. Свердлова, 17. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 13:34 в здании загорелась одна из квартир. Силами 26 сотрудников пожарно-спасательных подразделений пожар на площади 4 кв. м ликвидировали в 14:08. Также были спасены семь человек, в том числе три ребенка. Причину пожара устанавливают.