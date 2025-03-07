Семь человек спасли на пожаре в Тольятти

В пятницу, 7 марта, в Тольятти произошел пожар на ул. Свердлова, 17. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В 13:34 в здании загорелась одна из квартир. Силами 26 сотрудников пожарно-спасательных подразделений пожар на площади 4 кв. м ликвидировали в 14:08. Также были спасены семь человек, в том числе три ребенка. Причину пожара устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !