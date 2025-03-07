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Студенты СамГТУ разработали компьютерную игру на основе мультиагентных технологий

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты кафедры "Информатика и вычислительная техника" создали уникальное интерактивное пособие по работе эмерджентного искусственного интеллекта (ИИ) в виде игры "Муравьи против пауков", сообщает Telegram-канал "Наука63".

В основе игровой механики — мультиагентные технологии, которые позволяют программным роботам (агентам) взаимодействовать в едином виртуальном мире. Игра помогает будущим программистам осваивать способы создания самоорганизующихся и эволюционирующих информационно-технических систем, подобных биологическим. По сюжету игры муравьи объединяются в группы, чтобы перетащить яблоки в муравейник и защититься от пауков. Каждый из игровых агентов (муравей или паук) может получить имя, индивидуальные настройки поведения и цели.

Разработчики — студенты второго курса Роман Гуськов, Никита Лебедев, Марк Кандеев, Артем Тавкевич, Виталий Шишенков под руководством опытных наставников — создали программу, которая наглядно показывает принципы работы эмерджентного ИИ.

Игра "Муравьи против пауков" не требует специальной подготовки для игры. Пользователь просто наблюдает за процессом, предварительно настроив параметры. Программа умеет представлять игровые ситуации в виде графиков, отображающих активность муравьев и пауков. Сейчас игра доступна на компьютере с операционной системой Windows. В планах у разработчиков доработать игровую среду, добавить новые задачи, агентов и создать веб-версию.

Также планируется создание платформы-полигона, где студенты смогут программировать и дорабатывать коллективный интеллект разных колоний муравьев и сравнивать их в сражениях. Это не просто игра, а настоящее учебное пособие, которое поможет студентам лучше понять принципы работы искусственного интеллекта и подготовиться к работе с беспилотными автоматизированными системами и сложными социотехническими системами в будущем.

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