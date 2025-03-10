"Ладья" потерпела поражение в Омске

Подопечные Сергея Лопушанского проиграли "Омским Ястребам".
Несмотря на обидное поражение от "Белых Медведей" в овертайме, тренерский штаб тольяттинцев не стал вносить изменения в состав и на поединок против одного из лидеров "Золотого" дивизиона выпустил те же сочетания звеньев, что и на недавний матч в Челябинске.
Первый период для хоккеистов "Ладьи" сложился крайне неудачно — уже к 7-й минуте они пропустили дважды после точного броска Андрея Завадского в дальний угол и реализованного Артемом Зубковым большинства, а Данила Овчарик затем уступил место в воротах Матвею Никоновичу. Как-то стабилизировать ситуацию волжанам в дальнейшем не удалось и еще до перерыва форвард "Омских Ястребов" Дмитрий Власенко довел счет до 3:0.
В следующей двадцатиминутке события на площадке развивались гораздо спокойнее и темп игры был невысок. Однако незадолго до перерыва команды обменялись голами — сначала Александр Бажухин добил шайбу в цель после выстрела Марата Павлова от борта, а спустя всего 16 секунд Дмитрий Власенко оформил дубль, поразив "девятку" тольяттинских ворот. 4:1.
В третьем игровом отрезке положение "Ладьи" стало совсем плачевным. На 47-й минуте омичи усилиями Ивана Новокшенова вновь реализовали лишнего, а под занавес встречи Павел Денисов установил окончательный результат — 6:1. Тольяттинская "молодежка" потерпела самое крупное поражение в нынешнем сезоне.
В ближайшую субботу, 15 марта, волжане сыграют уже в родных стенах. Соперником станет нижнекамский "Реактор".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!