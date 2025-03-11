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Экономика и бизнес

Общество "Знание" и Ассоциация развития финансовой грамотности запустили совместную акцию

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 по 28 марта Российское общество "Знание" в рамках трека Знание.Карьера проведет акцию в области финансовой грамотности. В Самарской области основными площадками проведения станут Самарский университет, Самарский государственный экономический университет, школа № 1 "Образовательный центр" пгт Смышляевка.

Организаторами мероприятия выступает Российское общество "Знание" совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности.

В рамках лекций, встреч и интеллектуальных викторин школьникам и студентам расскажут о финансовой безопасности, кредитах и кредитной истории, основах финансовой грамотности, поведенческой экономики и цифровой грамотности.

"Финансовая грамотность — это большая и важная область знаний, затрагивающая все аспекты жизни человека: от планирования бюджета и разумного потребления до принятия стратегических финансовых решений, влияющих на долгосрочную перспективу. Мы хотим сделать такую информацию понятной, доступной и интересной для каждого. Для участников мы разработали широкий спектр мероприятий, адаптированный под разный уровень подготовки молодежи", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Саркис Гюласарян.

Для участников будут организованы авторские выступления на тему финансовой грамотности и лекции от региональных экспертов, посвященные управлению личными финансами, долгосрочными сбережениями и цифровой безопасности. От партнеров акции пройдут деловые и интеллектуальные игры.

Подготовлена мастер-лекция "Финансовая грамотность: успешное управление деньгами", которая раскроет принципы планирования, накопления финансовых средств и инвестиций. Помимо этого, для всех желающих пройдет игра, которая охватывает главные вопросы финансовой грамотности. Также в 10 регионах запланированы экскурсии в ведущие организации финансового сектора.

"Совместный проект с Обществом "Знание" — это не только широкая трансляция полезной информации по финансовой тематике. Хотя это — самое важное в нем. Наша общая работа — это еще возможность взаимного обогащения знаниями и технологиями их доведения. В результате увеличивается число как финансово грамотных жителей России, так и тех, кто эту финансовую грамотность умеет повышать", — рассказала заместитель гендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.

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