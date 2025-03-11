Общество "Знание" и Ассоциация развития финансовой грамотности запустили совместную акцию

С 10 по 28 марта Российское общество "Знание" в рамках трека Знание.Карьера проведет акцию в области финансовой грамотности. В Самарской области основными площадками проведения станут Самарский университет, Самарский государственный экономический университет, школа № 1 "Образовательный центр" пгт Смышляевка.
Организаторами мероприятия выступает Российское общество "Знание" совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности.
В рамках лекций, встреч и интеллектуальных викторин школьникам и студентам расскажут о финансовой безопасности, кредитах и кредитной истории, основах финансовой грамотности, поведенческой экономики и цифровой грамотности.
"Финансовая грамотность — это большая и важная область знаний, затрагивающая все аспекты жизни человека: от планирования бюджета и разумного потребления до принятия стратегических финансовых решений, влияющих на долгосрочную перспективу. Мы хотим сделать такую информацию понятной, доступной и интересной для каждого. Для участников мы разработали широкий спектр мероприятий, адаптированный под разный уровень подготовки молодежи", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Саркис Гюласарян.
Для участников будут организованы авторские выступления на тему финансовой грамотности и лекции от региональных экспертов, посвященные управлению личными финансами, долгосрочными сбережениями и цифровой безопасности. От партнеров акции пройдут деловые и интеллектуальные игры.
Подготовлена мастер-лекция "Финансовая грамотность: успешное управление деньгами", которая раскроет принципы планирования, накопления финансовых средств и инвестиций. Помимо этого, для всех желающих пройдет игра, которая охватывает главные вопросы финансовой грамотности. Также в 10 регионах запланированы экскурсии в ведущие организации финансового сектора.
"Совместный проект с Обществом "Знание" — это не только широкая трансляция полезной информации по финансовой тематике. Хотя это — самое важное в нем. Наша общая работа — это еще возможность взаимного обогащения знаниями и технологиями их доведения. В результате увеличивается число как финансово грамотных жителей России, так и тех, кто эту финансовую грамотность умеет повышать", — рассказала заместитель гендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.
Последние комментарии
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!
Почему ничего? Строится сити. Только допучасток на месте планируемого торгового комплекса на 250 м. не согласовали. Как впрочем и торговый комплекс там ранее тоже не согласовали. Это прямо на Московском кусочек.