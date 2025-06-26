16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Финансовый десант" высадился на самарском предприятии НОВИКОМ наградили за развитие финансовой грамотности ВТБ предупреждает: мошенники предлагают "работу", чтобы выманить деньги Ольга Очеретина: "Смелость - единственный способ быть замеченным" "Росгосстрах": автовладельцы стали чаще обращаться после выходок хулиганов

Финансы Экономика и бизнес

"Финансовый десант" высадился на самарском предприятии

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 172
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первая в этом году региональная межведомственная лекция "Финансовый десант" состоялась на Самарском инновационном предприятии радиосистем. Событие организовано в рамках всероссийской эстафеты "Мои финансы" и плана мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и финансовой культуры населения Самарской области в 2025 году.

Фото: министерство финансов Самарской области

Эксперты ответили на актуальные вопросы в сфере финансовой и налоговой грамотности.

Как накопить средства для долгосрочных целей, например, для будущей пенсии или особых жизненных ситуаций, рассказала главный консультант управления государственного долга и финансовых рынков министерства финансов Самарской области Елена Ладыженко.

"Финансовая грамотность напрямую влияет на производительность труда сотрудников предприятий", — отметила Ладыженко и презентовала программу долгосрочных сбережений.

Напомним, что программа долгосрочных сбережений — это добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства. Участник заключает договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и делает добровольные взносы. Государство софинансирует эти взносы, то есть вкладывает дополнительные деньги. НПФ инвестирует средства, обеспечивая доходность вложений.

Представитель региональной налоговой службы рассказала о преимуществах электронного сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Татьяна Папухина подробно остановилась на способах подключения к сервису и оплаты имущественных налогов. Также она разъяснила возможность оплаты налогов за своих несовершеннолетних детей, если они являются собственниками имущества, через опцию "семейный доступ" в своем "личном кабинете".

Еще участники встречи узнали о программе "Семейная ипотека" по льготной ставке благодаря мерам господдержки от эксперта Банка НОВИКОМ. "На данной встрече мы рассказали о прозрачных и понятных условиях "Семейной ипотеки" без "подводных камней" и комбинированных ставок", — подчеркнул Игорь Егоров, управляющий офисом НОВИКОМа в Самаре.

"Мы передовое и динамичное предприятие, потому все новшества всегда приветствуем и благодарим за полученные знания", — поделились впечатлениями работники предприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6