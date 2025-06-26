"Финансовый десант" высадился на самарском предприятии

Первая в этом году региональная межведомственная лекция "Финансовый десант" состоялась на Самарском инновационном предприятии радиосистем. Событие организовано в рамках всероссийской эстафеты "Мои финансы" и плана мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и финансовой культуры населения Самарской области в 2025 году.

Эксперты ответили на актуальные вопросы в сфере финансовой и налоговой грамотности.

Как накопить средства для долгосрочных целей, например, для будущей пенсии или особых жизненных ситуаций, рассказала главный консультант управления государственного долга и финансовых рынков министерства финансов Самарской области Елена Ладыженко.

"Финансовая грамотность напрямую влияет на производительность труда сотрудников предприятий", — отметила Ладыженко и презентовала программу долгосрочных сбережений.

Напомним, что программа долгосрочных сбережений — это добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства. Участник заключает договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и делает добровольные взносы. Государство софинансирует эти взносы, то есть вкладывает дополнительные деньги. НПФ инвестирует средства, обеспечивая доходность вложений.

Представитель региональной налоговой службы рассказала о преимуществах электронного сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Татьяна Папухина подробно остановилась на способах подключения к сервису и оплаты имущественных налогов. Также она разъяснила возможность оплаты налогов за своих несовершеннолетних детей, если они являются собственниками имущества, через опцию "семейный доступ" в своем "личном кабинете".

Еще участники встречи узнали о программе "Семейная ипотека" по льготной ставке благодаря мерам господдержки от эксперта Банка НОВИКОМ. "На данной встрече мы рассказали о прозрачных и понятных условиях "Семейной ипотеки" без "подводных камней" и комбинированных ставок", — подчеркнул Игорь Егоров, управляющий офисом НОВИКОМа в Самаре.

"Мы передовое и динамичное предприятие, потому все новшества всегда приветствуем и благодарим за полученные знания", — поделились впечатлениями работники предприятия.