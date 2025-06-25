В Самарской области выбрали лучшие предпринимательские проекты

В областном правительстве состоялась региональная сессия форума "Сильные идеи для нового времени" по направлению "Национальная предпринимательская инициатива". Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители региональных министерств, ведомств, институтов развития, рассмотрела восемь лучших проектов и выбрала трех победителей региональной сессии.

"Любая идея, особенно на стадии своего формирования и оформления в проект, нуждается в действующих механизмах содействия, своевременном подключении сети региональных партнерств, которые позволят этой идее поступательно дойти до реализации. В этом году на участие в треке "Национальная предпринимательская инициатива" было подано 184 идеи от жителей нашего региона. Мы видим, что форум "Сильные идеи для нового времени", как проектная платформа, в нашем регионе чрезвычайно востребован", — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Региональные сессии с авторами лучших проектов проводятся для того, чтобы отобрать наиболее перспективные идеи, а также для того, чтобы участники могли получить обратную связь о своих проектах от экспертного жюри.

По итогам презентаций три проекта стали победителями региональной сессии по предпринимательскому треку.

Одним из них стал проект "Информационная платформа "ИИ Галочка" для декларирования продукции и создания направлений для испытательных лабораторий по требованиям ЕАС или ГОСТ". Автор платформы Ксения Шалунова является резидентом технопарка "Жигулевская долина".

"Участие в региональной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" — это отличный шанс заявить о проекте. В настоящее время мы собрали команду, проведены исследования рынка, составлена дорожная карта проекта. Хочется поблагодарить наш регион за оказываемую помощь в реализации проекта "ИИ Галочка" и за возможность представлять Самарскую область на форуме "Сильные идеи для нового времени", — отметила Ксения Шалунова.

Еще один проект-победитель — "Нейросеть для генерации дизайна и подготовки специалистов креативной индустрии нового поколения". Автор — компания ТАКО, которая также является резидентом "Жигулевской долины".

"Мы создаем собственную нейросеть, обучаем студентов работе с ИИ и формируем новое поколение креаторов, способных мыслить стратегически и использовать нейросети как инструмент в реальных проектах, — подчеркнул основатель компании и автор разработки Александр Голодяев. — Проект развивается на площадках технопарков "Жигулевская долина" и "Сколково". Участие в конкурсе "Сильные идеи для нового времени" — это шаг к масштабированию на федеральный уровень, поиску индустриальных партнеров и расширению диалога между технологиями и креативной экономикой".

Третьим победителем региональной сессии стал проект "Код традиции" — акселерационная программа, объединяющая народное художественное наследие и цифровые технологии. Участники — молодые дизайнеры, художники и цифровые креаторы — создают капсульные коллекции и арт-объекты, вдохновленные орнаментами, формами и символикой народных промыслов. "Проект переосмысляет народную культуру, превращая ее в ресурс для самовыражения нового поколения. Программа подразумевает образовательный модуль по культуре и технологиям, творческий спринт по созданию цифровых коллекций, финальные выставки в цифровых и офлайн-пространствах, а также грантовую поддержку лучших работ", — рассказала о проекте студентка СГЭУ Алина Шведова.

Представленные инициативы финалистов сессии получат поддержку на региональном уровне.

Ежегодный форум "Сильные идеи для нового времени" организует Агентство стратегических инициатив для поиска идей и проектов, которые внесут значимый вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей развития России.

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