В Самарской области на месте пожара в Кошкинском районе обнаружили погибшего

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В среду, 12 марта, в 7:16, загорелся дом в с. Алексеевка Кошкинского района Самарской области. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"