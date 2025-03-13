В Самаре запустят новый сервис оплаты проезда

Глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин анонсировал запуск нового сервиса оплаты проезда. Об этом он сообщил 13 марта на профильной сессии, проведенной в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города.

"За последние годы в Самаре появилось много разных сервисов для оплаты проезда в общественном транспорте. В ближайшее время планируем запустить еще один. Пассажир сможет оплачивать проезд, идентифицируя себя как пользователь Дубль-гис", — сообщил Сергей Маркин.

В январе 2025 г. стало известно о том, что 2ГИС запустил новую функцию оплаты проезда в общественном транспорте по геолокации. Предполагается, что пассажиры смогут оплачивать поездки на всех маршрутах через мобильные приложения. Пилотный проект запустили в Костромской области, но постепенно к нему подключаются и другие регионы.