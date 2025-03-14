"Росгосстрах" рассказал о самом дорогом случае лечения после укуса клеща

С наступлением первых теплых дней возрос и риск укусов клещей. Как известно, клещи являются переносчиками опасных для человека вирусных и бактериальных инфекций. Россияне стараются защитить себя от последствий таких укусов и оформляют страховку, чтобы иметь возможность быстро диагностировать заболевание и своевременно начать лечение. Согласно данным "Росгосстраха", в 2024 году полисы от клещей приобрели около 1 млн клиентов.

Только в 2024 году за помощью в "Росгосстрах" обратились почти 20 тысяч человек, которые столкнулись с клещами. Больше всего обращений традиционно поступало из Кировской области: зарегистрировано свыше 6 тыс. случаев укусов клещей.Также высокая обращаемость была зафиксирована в Костромской (3 тыс. случаев) и Новосибирской (2,5 тыс. случаев) областях.

Самая крупная выплата в "Росгосстрахе" по полису защиты от клеща составила 565 тысяч рублей. Страховой случай произошел с 15-летним подростком, который пострадал сразу от двух укусов клеща, вследствие которых было зафиксировано заражение боррелиозом и энцефалитом и потребовалось стационарное лечение.

"Наша статистика показывает, что страховки от клещей каждый год становятся все более популярными, особенно в эпидемиологически неблагополучных регионах. Главный плюс полиса — в навигации, так как при укусе клеща страховая компания моментально направит за медицинской помощью и обеспечит необходимые анализы очень оперативно, а если вдруг клещ оказался переносчиком опасного заболевания — полис покроет все финансовые затраты клиента на лечение и медикаменты. Но многие тем не менее все еще не знают, что такая страховка стоит всего несколько сотен рублей, а оформляется буквально в два клика онлайн. При этом полис можно приобрести как на длительный период, например, на сезон, так и всего на пару дней, отправляясь на отдых за город", — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова.