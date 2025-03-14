Самарцы выстроились в надпись "КРЫМ" с триколором

В пятницу, 14 марта, более 50 молодых самарцев создали живую надпись "КРЫМ" и развернули российский триколор в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие прошло в спортивном комплексе "Виктория-2".
18 марта — дата в истории страны, символизирующая восстановление исторической справедливости. В этот день 11 лет назад Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации, что стало актом единения народа и подтверждением общих ценностей. В преддверии праздника молодежь Самарской области провела патриотическую акцию "Флаг единства", подчеркнув связь поколений и значимость этого события для всей России.
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и студенты самарских ссузов выстроились в виде живой надписи "КРЫМ" на Крымской площади, развернули российский триколор площадью 60 кв. м и баннер с лозунгом "МЫ ВМЕСТЕ". Флешмоб стал напоминанием о важности сохранения национального единства и исторической памяти.
"Акция "Флаг единства" — это не просто яркое событие. Через такие проекты мы показываем, что молодежь помнит и чтит ключевые вехи истории России", — отметил руководитель местного отделения "Молодой Гвардии" Антон Родионов.
Акция "Флаг единства" — патриотическое мероприятие, приуроченное к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ежегодно в преддверии 18 марта активисты по всей стране выражают поддержку единству России. Самарская область традиционно участвует в проекте.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра