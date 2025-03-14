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Власть и политика

Самарцы выстроились в надпись "КРЫМ" с триколором

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 марта, более 50 молодых самарцев создали живую надпись "КРЫМ" и развернули российский триколор в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие прошло в спортивном комплексе "Виктория-2".

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

18 марта — дата в истории страны, символизирующая восстановление исторической справедливости. В этот день 11 лет назад Крым и Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации, что стало актом единения народа и подтверждением общих ценностей. В преддверии праздника молодежь Самарской области провела патриотическую акцию "Флаг единства", подчеркнув связь поколений и значимость этого события для всей России. 

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и студенты самарских ссузов выстроились в виде живой надписи "КРЫМ" на Крымской площади, развернули российский триколор площадью 60 кв. м и баннер с лозунгом "МЫ ВМЕСТЕ". Флешмоб стал напоминанием о важности сохранения национального единства и исторической памяти. 

"Акция "Флаг единства" — это не просто яркое событие. Через такие проекты мы показываем, что молодежь помнит и чтит ключевые вехи истории России", — отметил руководитель местного отделения "Молодой Гвардии" Антон Родионов. 

Акция "Флаг единства" — патриотическое мероприятие, приуроченное к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Ежегодно в преддверии 18 марта активисты по всей стране выражают поддержку единству России. Самарская область традиционно участвует в проекте.

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