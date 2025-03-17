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Губернатор Власть и политика

Логотип программы "Самара 450": стало известно значение новой символики, опубликованной губернатором

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области дали пояснение по новой символике, используемой губернатором Вячеславом Федорищевым в его Телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

В конце февраля глава региона опубликовал в канале два сообщения, проиллюстрированных не использовавшимся ранее логотипом в виде "чайки" со смещенными относительно друг друга по вертикали "крыльями" и надписью "Правительство Самарской области". В одном случае изображение и надпись белого цвета были размещены на красно-коричневом фоне, во втором — те же надпись и символ более светлого оттенка красного цвета на белом фоне.

В ответе на запрос Волга Ньюс в облправительстве пояснили, что это проект логотипа программы "Самара 450":

"Представленная символика является проектом дизайна логотипа программы "Самара 450". Изображение символизирует крылья. Прообразом для дизайнеров стал монумент Славы. Дизайн для направлений программы "Самара 450" разрабатывают дизайнеры Самары, работа еще не завершена."

Напомним, Вячеслав Федорищев в ноябре прошлого года анонсировал запуск инициативы "Самара-450" — к 450-летию Самары, которое будет отмечаться в 2036 году. Она включает несколько проектов, направленных на борьбу с коррупцией, создание системы управления инфраструктурой, повышение эффективности госуправления, развитие науки и т. д.

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