Футболист "Акрона" получил вызов в юношескую сборную России

17-летний форвард "Акрона" получил вызов в юношескую сборную России U-18.
21 и 24 марта Россия сыграет со сверстниками из Узбекистана.
17-летний форвард "Акрона" получил вызов в юношескую сборную России U-18.
21 и 24 марта Россия сыграет со сверстниками из Узбекистана.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.