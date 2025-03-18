Лизинг мототехники CFMOTO в CARCADE с выгодой до 10%

Лизинговая компания CARCADE и официальный дистрибьютор техники CFMOTO в России, компания ООО "АВМ — Трейд", предлагают приобрести мототехнику бренда с дополнительной выгодой до 10%.

В рамках партнёрской программы клиентам CARCADE доступны квадроциклы ATV, мотовездеходы Side-by-Side, мотоциклы CFMOTO, а также снегоходы OSM. Так, модели квадроциклов CFORCE 110 EFI, CFORCE 400L EPS, CFORCE 500 Basic, а также снегоходов OSM можно приобрести с выгодой в размере 5% от рекомендуемой розничной цены. Выгода в размере 7% представляется при приобретении двух и более единиц техники, а при оформлении трёх и более единиц в контракте одной модели она достигает 10%. Для остальных моделей квадроциклов ATV, мотовездеходов Side-by-Side и мотоциклов CFMOTO выгода по лизинговым сделкам составляет 5% от РРЦ. Специальные условия распространяются только на новые транспортные средства в наличии либо в поставке через партнёра акции. Корпоративную преференцию можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

CFMOTO — это марка квадроциклов и мотоциклетной техники, производимых в Китае. Компания самостоятельно разрабатывает и патентует технологичные решения, которые обеспечивают мотовездеходам, квадроциклам и мотоциклам бренда высокую проходимость в любых условиях и максимальную безопасность. Модельный ряд квадроциклов от CFMOTO с двигателями от 400 до 1000 куб. см и мотоциклов — от 250 до 1250 куб. см — позволяет выбрать транспорт под любые задачи.

Предложение доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Актуальный список доступной к приобретению мототехники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.