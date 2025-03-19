Тольяттинское предприятие запустило проект по внедрению бережливого производства в рамках федеральной программы

Компания "РАСО" (г.о. Тольятти), производитель строительных материалов, приступила к реализации пилотного проекта по внедрению бережливого производства в рамках федерального проекта "Производительность труда", который является частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В феврале 2025 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провел министр экономического развития России Максим Решетников. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий области и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики.
"РАСО" специализируется на выпуске гипсовых строительных плит, сухих смесей и лакокрасочных материалов. Продукция компании широко применяется в строительстве и ремонте объектов различного назначения.
Рабочая группа предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) завершила изучение методик бережливого производства и начала диагностические работы. "Внедрение бережливого производства — это важный этап развития нашего предприятия. Оптимизация производственных процессов позволит не только повысить эффективность работы, но и укрепить конкурентные позиции на рынке строительных материалов", — отметил заместитель генерального директора компании "РАСО" Сергей Макаровский.
"Сегодня 193 компании участвуют в федеральном проекте "Производительность труда" в Самарской области. Это приносит значительные преимущества для региона. Рост производительности труда стимулирует экономический рост, создавая новые рабочие места и увеличивая доходы населения. Таким образом, участие в проекте "Производительность труда" способствует развитию как отдельных предприятий, так и всей экономики региона", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.