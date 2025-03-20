Работу самарского аэропорта Курумоч временно приостановили

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Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в четверг, 20 марта, ранним утром введены в самарском аэропорту Курумоч и в саратовском "Гагарин". Об этом сообщили в Росавиации.