Анастасия Павлюченкова потерпела поражение на старте турнира в Майами

Уроженка Самары Анастасия Палюченкова в матче первого круга турнира WTA-1000 в Майами проиграла 33-летней польке Магде Линетт, сообщает championat.com. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:2 в пользу Линетт.

Для Павлюченковой турнир в Майами стал первым после перенесенной вирусной инфекции. Анастасия не играла с середины февраля.