Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства "ФормАРТ"

Открыт прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа "ФормAРТ". В 2025 году ключевая тема фестиваля посвящена Году защитника Отечества, объявленного в России президентом страны Владимиром Путиным.

Художники могут подать не более трех заявок в каждой из предложенных тематик: "Образ Победы", "Герои нашего времени", "Героическое прошлое в искусстве", "Поколение победителей".

В 2024 году Самарскую область представлял художник Дмитрий Горшков (псевдоним — Пирог) с работой "Игра теней". За его эскиз проголосовало около 12 тысяч жителей Самарской области и других регионов страны. По итогам голосования работа заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе.

Для участия в фестивале "ФормАРТ" необходимо заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы.

Прием заявок открыт до 25 апреля 2025 года. Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Выбранный экспертами эскиз областного победителя будет воплощен на одном из объектов городской среды самарского региона, а видео- и фотоматериалы с историей создания — направлены в окружной оргкомитет для размещения на сайте formartpfo.ru и участия в финальном этапе — общественном голосовании, по результатам которого будет определен победитель во всем Приволжском федеральном округе.

Художники, чьи работы станут лучшими в своих регионах, смогут воплотить свои идеи на фасадах зданий в 14 субъектах ПФО. Победители специальной номинации получат право создать свои граффити-работы в Кировской области.

Имена победителей объявят в августе 2025 года на торжественной церемонии в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 до 200 тысяч рублей.