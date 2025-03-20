16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства "ФормАРТ" Музей-галерея "Заварка" — победитель конкурса программы "Музей без границ" В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция о самарской музыке и ее ценности Победители регионального этапа "Театрального Приволжья" провели творческую лабораторию для руководителей школьных театров Валерий Бондаренко расскажет об итогах "Оскара" и новинках кино

Культура

Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства "ФормАРТ"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Открыт прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа "ФормAРТ". В 2025 году ключевая тема фестиваля посвящена Году защитника Отечества, объявленного в России президентом страны Владимиром Путиным.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Художники могут подать не более трех заявок в каждой из предложенных тематик: "Образ Победы", "Герои нашего времени", "Героическое прошлое в искусстве", "Поколение победителей".

В 2024 году Самарскую область представлял художник Дмитрий Горшков (псевдоним — Пирог) с работой "Игра теней". За его эскиз проголосовало около 12 тысяч жителей Самарской области и других регионов страны. По итогам голосования работа заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе.
Для участия в фестивале "ФормАРТ" необходимо заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы.

Прием заявок открыт до 25 апреля 2025 года. Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Выбранный экспертами эскиз областного победителя будет воплощен на одном из объектов городской среды самарского региона, а видео- и фотоматериалы с историей создания — направлены в окружной оргкомитет для размещения на сайте formartpfo.ru и участия в финальном этапе — общественном голосовании, по результатам которого будет определен победитель во всем Приволжском федеральном округе.

Художники, чьи работы станут лучшими в своих регионах, смогут воплотить свои идеи на фасадах зданий в 14 субъектах ПФО. Победители специальной номинации получат право создать свои граффити-работы в Кировской области.

Имена победителей объявят в августе 2025 года на торжественной церемонии в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Фестиваль "ФормAРТ" проводится в Приволжском федеральном округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Проект направлен на развитие уличного искусства, поддержку молодых художников и их вовлечение в создание комфортной городской среды.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

Дмитрий Лакоценин 04 сентября 2024 05:27 Михаил Матвеев: "На бывшем заводе клапанов нужны полноценные раскопки"

Совершенно справедливо.

Фото на сайте

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6