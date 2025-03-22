В тольяттинском ТЦ "Аэрохолл" загорелась секция с одеждой

В субботу, 22 марта, в 9:57 поступило сообщение о пожаре в торгово-развлекательном центре в Тольятти на ул. Баныкина, 74.
Прибывшими подразделениями установлено, что на первом этаже в отделе женской одежды происходило горение одежды на площади 2 кв. м.
Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности самостоятельно эвакуировались шесть человек персонала центра.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !