Самарский эксперт вошел в состав российского общественного совета по проведению независимой оценки качества услуг учреждений культуры

Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, сопредседатель Регионального штаба ОНФ, член Общественной палаты РФ вошел в состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры при Минкультуры России. 24 марта состоялось первое заседание совета.

На должность председателя избран Денис Кирис, председатель правления Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино. Заместителем председателя Общественного совета стал Павел Покровский-член Общественной палаты Российской Федерации.

Членам Общественного совета предстоит проведение независимой оценки качества услуг учреждений культуры в субъектах Российской Федерации. Для открытости этого процесса и обратной связи с жителями регионов обсуждается возможность создания специальной страницы Совета в ВК. На этот ресурс любой житель России сможет отправить сообщение о состоянии учреждений культуры в его регионе, сопроводив отзыв видео- или фотоматериалами.

Благодаря этому Общественный совет получит возможность контролировать качество культурных услуг, оказываемых соответствующими учреждениями в субъектах Российской Федерации, основываясь не только на официальных отчетах органов исполнительной власти, но и на "обратной связи" с потребителями услуг.

"Цель взаимодействия Общественного совета с гражданами — выявление отдельных недостатков, но в большей степени, конечно, совершенствование культурной политики в государстве и помощь ее непосредственным проводникам — учреждениям культуры, в частности, Министерству культуры. Работы предстоит много, и мы к ней готовы", — прокомментировал Павел Покровский.