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Культура

Самарский эксперт вошел в состав российского общественного совета по проведению независимой оценки качества услуг учреждений культуры

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, сопредседатель Регионального штаба ОНФ, член Общественной палаты РФ вошел в состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры при Минкультуры России. 24 марта состоялось первое заседание совета.

На должность председателя избран Денис Кирис, председатель правления Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино. Заместителем председателя Общественного совета стал Павел Покровский-член Общественной палаты Российской Федерации.

Членам Общественного совета предстоит проведение независимой оценки качества услуг учреждений культуры в субъектах Российской Федерации. Для открытости этого процесса и обратной связи с жителями регионов обсуждается возможность создания специальной страницы Совета в ВК. На этот ресурс любой житель России сможет отправить сообщение о состоянии учреждений культуры в его регионе, сопроводив отзыв видео- или фотоматериалами.

Благодаря этому Общественный совет получит возможность контролировать качество культурных услуг, оказываемых соответствующими учреждениями в субъектах Российской Федерации, основываясь не только на официальных отчетах органов исполнительной власти, но и на "обратной связи" с потребителями услуг.

"Цель взаимодействия Общественного совета с гражданами — выявление отдельных недостатков, но в большей степени, конечно, совершенствование культурной политики в государстве и помощь ее непосредственным проводникам — учреждениям культуры, в частности, Министерству культуры. Работы предстоит много, и мы к ней готовы", — прокомментировал Павел Покровский.

Гид потребителя

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Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

Дмитрий Лакоценин 04 сентября 2024 05:27 Михаил Матвеев: "На бывшем заводе клапанов нужны полноценные раскопки"

Совершенно справедливо.

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