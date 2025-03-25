В самарской полиции не хватает 2700 сотрудников

Некомплект сотрудников полиции в Самарской области составляет 20,4% или 2700 сотрудников. Об этом во вторник, 25 марта, сообщил начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов, выступая с отчетом о деятельности полиции в губернской думе.
"В ППС некомплект 46%. 1100 сотрудников должны на улицах быть, а работают 400", - отметил Игорь Иванов.
Он добавил, что предпринимаются усилия для улучшения финансового обеспечения полицейских. Второй год по 10 тыс. руб. ежемесячно выплачивается сержантам из областного бюджета. В этом году также начали выплачивать по 10 тыс. руб. участковым Самары, Тольятти и Сызрани.
По словам начальника ГУ МВД, офицер полиции без таких доплат получает 40 тыс. руб. в месяц, сержант - 30 тысяч. При среднеобластной зарплате в 67 тысяч, такая оплата не является конкурентоспособной.
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У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???