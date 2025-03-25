Вячеслав Федорищев встретился с "Крыльями Советов" перед решающим этапом сезона

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством, главным тренером и игроками футбольного клуба "Крылья Советов". Глава региона обсудил с ними текущие дела в команде и подготовку к заключительным матчам чемпионата РПЛ.

После 21 матча "Крылья Советов" занимают в турнирной таблице 12 место. В последних трех играх, которые состоялись в марте, самарская команда набрала лишь 1 очко.

"Мы осенью встречались. Говорили о целях и задачах нашего клуба. Тогда была поставлена конкретная цель — попасть в восьмерку. Да, теперь ситуация уже другая. Сейчас у болельщиков, у нас у всех, кто переживает за клуб, много справедливых опасений. Но, Игорь Витальевич, мы верим в вас. В вас верят болельщики, верит команда, — обратился губернатор к наставнику "Крыльев" Игорю Осинькину. — Знаю, что руководство клуба, которое было усилено, очень помогает вам в вашей работе, обеспечивает все необходимое для того, чтобы у вас была возможность тренировать, а у ребят — играть. Хотел бы вас послушать, как мы видим завершение чемпионата, как настроение у команды, что будем делать для того, чтобы выправлять ситуацию".

Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин рассказал о том, как сейчас идет подготовка к заключительной части сезона. Наставник команды заверил, что все игроки максимально настроены на то, чтобы побеждать.

Капитан "Крыльев", защитник Александр Солдатенков отметил, что после двух последних поражений команда собиралась и обсуждала ситуацию.

"Мы пообщались, поговорили. Дальнейших таких ошибок мы допускать не можем, не можем так оступаться. Мы должны показывать другую игру, чтобы выигрывать и отблагодарить наших болельщиков", — сказал игрок самарского клуба.

Голкипер Сергей Песьяков добавил, что вся команда сейчас сплочена вокруг главного тренера и все футболисты будут максимально настраиваться на каждую оставшуюся в чемпионате игру.

"Сплочение в команде очень важно. От каждого зависит очень многое. По составу, по потенциалу у нас очень сильная команда. По разным причинам сейчас "Крылья" ушли в такую ситуацию, случились поражения", — отметил Вячеслав Федорищев.

"Уверен, команда приложит все силы, чтобы доказать, что "Крылья" могут гораздо больше", — сказал генеральный директор "Крыльев Советов" Роберт Тер-Абрамян.

Губернатор Самарской области отметил, что помимо спортивных задач у клуба есть целый ряд других целей. В том числе, повышение посещаемости домашних матчей, привлечение болельщиков, решение вопроса с транспортной доступностью стадиона "Самара Арена" в дни игр для удобства поклонников команды.

"Крылья Советов" — команда легендарная. В полном смысле этого слова. "Крылья" — команда с большим потенциалом, который необходимо реализовывать на футбольном поле", — отметил Вячеслав Федорищев.

Ближайший матч "Крылья Советов" проведут в пятницу, 28 марта. На стадионе "Самара Арена" состоится матч против одного из лидеров чемпионата РПЛ — московского "Локомотива". Начало в 19:30.