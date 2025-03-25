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Страхование Финансы

ВСК: 76% стихийных бедствий в РФ связаны с наводнениями, они наносят домохозяйствам ущерб в 364 тыс. рублей

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Причиной почти четверти происшествий с домами и квартирами россиян являются стихийные бедствия — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Причем минимум 76% подобных ЧП являются результатом наводнений. Страховщики советуют готовиться к паводкам заранее — пик подобных страховых случаев фиксируется в апреле.

По оценкам ВСК, 76% обращений по страхованию жилья в связи со стихийными бедствиями приходится на паводки. Самыми опасными месяцами года являются апрель (32% страховых событий по риску "стихийные бедствия"), май (17%) и июль (15%).

В число наиболее подверженным риску паводков регионам входят: Оренбургская (40%), Курганская (15%) области, Удмуртия (6%), Карачаево-Черкессия (3,5%), Московская (3,5%) и Челябинская (2%) области. Краснодарский край, который долгое время был одним из лидеров в числе регионов с повышенным риском природных катаклизмов, наоборот, стал одним из самых безопасных в стране.

Меньше всего наводнения грозят жителям многоквартирных домов — они страдают от паводков только в 6% случаев.

Самая крупная выплата в ВСК в 2024 году — 4,8 млн рублей — была произведена жителю Сочи (Хостинский район). Частный дом "съехал" на 1,5 от оползня, который образовался в горах после продолжительных ливней.

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