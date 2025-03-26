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Культура

В Автограде отметили 25-летний юбилей Дворца культуры "Тольяттиазот"

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ведомственному Дворцу культуры (ДК) "Тольяттиазота" исполнилось 25 лет. В честь юбилея состоялись награждение лучших сотрудников и торжественный концерт для жителей города.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Благодарности Самарской губернской думы удостоены аппаратчик-уборщик Татьяна Горлова, кассир-контролер Альфия Ростова и дежурный администратор Лариса Яковчук. Почетными грамотами администрации г.о. Тольятти, городского департамента культуры и АО "Тольяттиазот" награждены 30 специалистов ДК и расположенных в нем творческих студий.

В настоящее время ДК "Тольяттиазот" служит одной из ключевых локаций Комсомольского района Тольятти. Концертный зал, где проводятся масштабные благотворительные акции, фестивали городского уровня и развлекательные программы, вмещает более 500 человек. В стенах Дворца культуры действуют 10 хореографических, вокальных, театральных и спортивных студий. Здесь занимается около 200 детей и взрослых.

Ежегодно на территории ДК отмечаются государственные и профессиональные праздники, включая День Победы и День химика. Для гостей организуются яркие фотозоны, мастер-классы и интерактивы, а также выступления популярных артистов. Спортивный комплекс ДК включает в себя плавательный бассейн и капитально отремонтированный в 2024 году спортивный зал, который ежемесячно посещает около 400 человек. Для сотрудников "Тольяттиазота" предусмотрена система льготных абонементов со скидкой 50%.

"Юбилей Дворца культуры "Тольяттиазот" - значимое событие для всего Тольятти. На протяжении 25 лет по будням и выходным жители города посещают ДК, потому что здесь их всегда ждут праздничное настроение, насыщенная культурная программа и комфортные условия для занятий спортом. Понимая значимость Дворца культуры для сотрудников предприятия и тольяттинцев, компания "Тольяттиазот" помогает ему развиваться, вкладывая в его модернизацию серьезные инвестиции. Поздравляю команду ДК "Тольяттиазот" с юбилеем и желаю новых творческих свершений и креативных проектов", - сказал заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.

Гид потребителя

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Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

Дмитрий Лакоценин 04 сентября 2024 05:27 Михаил Матвеев: "На бывшем заводе клапанов нужны полноценные раскопки"

Совершенно справедливо.

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