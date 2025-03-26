В Автограде отметили 25-летний юбилей Дворца культуры "Тольяттиазот"

Ведомственному Дворцу культуры (ДК) "Тольяттиазота" исполнилось 25 лет. В честь юбилея состоялись награждение лучших сотрудников и торжественный концерт для жителей города.

Благодарности Самарской губернской думы удостоены аппаратчик-уборщик Татьяна Горлова, кассир-контролер Альфия Ростова и дежурный администратор Лариса Яковчук. Почетными грамотами администрации г.о. Тольятти, городского департамента культуры и АО "Тольяттиазот" награждены 30 специалистов ДК и расположенных в нем творческих студий.

В настоящее время ДК "Тольяттиазот" служит одной из ключевых локаций Комсомольского района Тольятти. Концертный зал, где проводятся масштабные благотворительные акции, фестивали городского уровня и развлекательные программы, вмещает более 500 человек. В стенах Дворца культуры действуют 10 хореографических, вокальных, театральных и спортивных студий. Здесь занимается около 200 детей и взрослых.

Ежегодно на территории ДК отмечаются государственные и профессиональные праздники, включая День Победы и День химика. Для гостей организуются яркие фотозоны, мастер-классы и интерактивы, а также выступления популярных артистов. Спортивный комплекс ДК включает в себя плавательный бассейн и капитально отремонтированный в 2024 году спортивный зал, который ежемесячно посещает около 400 человек. Для сотрудников "Тольяттиазота" предусмотрена система льготных абонементов со скидкой 50%.

"Юбилей Дворца культуры "Тольяттиазот" - значимое событие для всего Тольятти. На протяжении 25 лет по будням и выходным жители города посещают ДК, потому что здесь их всегда ждут праздничное настроение, насыщенная культурная программа и комфортные условия для занятий спортом. Понимая значимость Дворца культуры для сотрудников предприятия и тольяттинцев, компания "Тольяттиазот" помогает ему развиваться, вкладывая в его модернизацию серьезные инвестиции. Поздравляю команду ДК "Тольяттиазот" с юбилеем и желаю новых творческих свершений и креативных проектов", - сказал заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.