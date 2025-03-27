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Финансы Экономика и бизнес

Лизинг автомобилей KAIYI в CARCADE с выгодой до 1,1 млн рублей

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE принимает заявки на финансирование автомобилей марки KAIYI в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором бренда — компанией ООО "КАИ РУС". Предложение действует на договоры, заключенные до 30 апреля 2025 года.

В рамках партнёрской программы доступны следующие модели KAIYI: седан Е5, а также кроссоверы X3, X3 Pro, X7. Уровень корпоративной преференции зависит от комплектации и количества приобретённых авто. Размер максимальной выгоды составит 1,1 млн рублей от рекомендуемой розничной цены. Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Подробные условия программы и матрицу скидок относительно моделей уточняйте в финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 4%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок от 6 до 60 месяцев и вариативным графиком платежей. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в ГИБДД, программа автопомощи на дороге 24/7, продлённая гарантия. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

Подробности условий и наличие нужного автомобиля уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте компании.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yYCVBe

ИНН 3905019765

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