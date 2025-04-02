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Экономика и бизнес

Предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе "Экспортер года — 2025"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский экспортный центр объявил о старте всероссийской премии "Экспортер года — 2025". В этом году заявки на участие в конкурсе принимаются с до 31 мая включительно.

Фото: Пресс-служба АО "Российский экспортный центр"

Самарская область принимает активное участие во всех этапах конкурса. Областное минэкономразвития ежегодно организует региональный этап, компании-экспортеры входят в число финалистов окружного и федерального этапов конкурса.

В 2024 году в число победителей окружного этапа вошли три организации из Самарской области. Одна из них вошла в число лучших экспортеров на федеральном этапе, заняв второе место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП.

"Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы, — подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей мы продолжаем повышать эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создаем логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации".

Премия "Экспортер года — 2025" будет вручаться в 20 номинациях — 12 основных и 8 дополнительных. Конкурс открыт как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.

Определение победителей конкурса пройдет в два этапа. Победители первого этапа, который охватывает каждый федеральный округ, будут объявлены в июле. Затем среди компаний, занявших первое место на окружном этапе в своей категории, будут выбраны победители на федеральном уровне. Церемония награждения лауреатов федерального этапа состоится осенью на международном экспортном форуме "Сделано в России". 

"На протяжении многих лет проведения этого престижного конкурса в нем приняли участие тысячи компаний, каждая из которых продемонстрировала свои впечатляющие достижения. Эти успехи — лучшее подтверждение надежности и силы российского бизнеса, символ качества, который показывает миру потенциал нашей экономики. "Экспортер года" позволяет представить стране успешные примеры предпринимательства и инноваций, подчеркивающие динамичное развитие нашего экспорта и его готовность к международной конкуренции", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. 

Премия "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Организаторами конкурса выступают Российский экспортный центр, минпромторг России, минэкономразвития России и минсельхоз России. 

Комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность предпринимателям-международникам Самарской области помогает региональный Центр поддержки экспорта. Услуги предоставляются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". ЦПЭ работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

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Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

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