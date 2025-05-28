Двадцать видеороликов Самарской области попали в шорт-лист конкурса про интересные места в России

Кинопоказ и церемония награждения состоятся 10–11 июня 2025 года в Национальном центре "Россия".

Фестиваль геобрендов "Земля открытий" входит в серию специальных мероприятий Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Конкурс направлен на укрепление медийных образов административных регионов на федеральном уровне, отбор идей и создание концепций брендов национальных территорий.

Средствами визуальной коммуникации жители регионов рассказывают об инвестиционной, туристической, экологической привлекательности своей территории, ее национальных и культурно-исторических особенностях. Фестиваль пройдет в рамках Всемирного дня выставок, ключевая тема которого — "Выставки раскрывают потенциал". Первый день будет посвящен молодым специалистам, второй — развитию событийного потенциала регионов.

От Самарской области в шорт-лист вошли 20 проектов в 10 номинациях. Самарская телерадиокомпания ГТРК "Самара" стала самым результативным участником конкурса от региона. Жюри оценило разнообразие и качество работ, представленных компанией и отметило такие работы телерадиокомпании, как "Филиппыч", "Особый взгляд", "Золото Жигулей", "Пограничник" и многие другие. Также в шорт-лист включена работа АО "ТОАЗ" "Видеоэкскурсия на завод "Тольяттиазот. Твой выбор", представленная в номинации "Наша гордость".