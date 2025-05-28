Двадцать видеороликов Самарской области попали в шорт-лист конкурса про интересные места в России

Кинопоказ и церемония награждения состоятся 10–11 июня 2025 года в Национальном центре "Россия".
Фестиваль геобрендов "Земля открытий" входит в серию специальных мероприятий Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Конкурс направлен на укрепление медийных образов административных регионов на федеральном уровне, отбор идей и создание концепций брендов национальных территорий.
Средствами визуальной коммуникации жители регионов рассказывают об инвестиционной, туристической, экологической привлекательности своей территории, ее национальных и культурно-исторических особенностях. Фестиваль пройдет в рамках Всемирного дня выставок, ключевая тема которого — "Выставки раскрывают потенциал". Первый день будет посвящен молодым специалистам, второй — развитию событийного потенциала регионов.
От Самарской области в шорт-лист вошли 20 проектов в 10 номинациях. Самарская телерадиокомпания ГТРК "Самара" стала самым результативным участником конкурса от региона. Жюри оценило разнообразие и качество работ, представленных компанией и отметило такие работы телерадиокомпании, как "Филиппыч", "Особый взгляд", "Золото Жигулей", "Пограничник" и многие другие. Также в шорт-лист включена работа АО "ТОАЗ" "Видеоэкскурсия на завод "Тольяттиазот. Твой выбор", представленная в номинации "Наша гордость".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...