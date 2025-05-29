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Туризм Общество

Жители Самарской области вошли в топ-5 по интересу к речным путешествиям

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году жители России начали заранее подбирать речные туры. За апрель и первую половину мая интернет-трафик на ресурсах для бронирования таких круизов вырос на 12% в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом одним из трендов нового навигационного сезона стали речные маршруты через малые города и села, свидетельствует совместная аналитика МегаФона, Донинтурфлота и Cruise.ru.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

В Самарской области всплеск интереса к путешествиям по рекам даже выше. Рост трафика на профильных ресурсах с середины весны составил 17%. Особенно этот вид отдыха любят женщины, их доля в числе туристов — 67%. По возрасту наиболее активные — путешественники 45–54 лет.

Растущая динамика на сайтах для бронирования туров наблюдается уже с середины весны. Для сравнения, в 2024 году пользователи активно выбирали круизы в летние месяцы, то есть непосредственно в высокий сезон судоходства. На изменение повлияло как увеличение сроков навигации, так и развитие отрасли внутри страны.

Помимо москвичей и петербуржцев, круизным отдыхом чаще всего интересуются жители регионов на Волге: Нижегородской, Самарской областей и Татарстана. Также в десятке — Саратовская, Ростовская, Ярославская, Свердловская области и Краснодарский край. При этом самый активный прирост год к году показали Чукотка, Чувашия, Чечня, Тамбовская область и Ингушетия, где динамика интернет-трафика на профильных сайтах увеличилась от двух до 3,4 раза. Среди иностранных туристов наибольшее внимание к речным турам по России проявляют гости из Турции, Белоруссии, Китая, Египта и Армении.

Топ предпочтений туристов возглавляют маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару, Саратов и другие города вдоль реки. Столица страны ожидаемо лидирует в рейтинге городов отплытия, а прибывают любители водных прогулок чаще всего в Санкт-Петербург, Казань и Астрахань. В восточной части России туристы в основном бронируют круизы по Енисею со стартом в Красноярске и речные маршруты по Оби с отправлением из Новосибирска. Один из заметных трендов этого сезона — круизы с остановками в малых городах, поселках, селах и станицах (к примеру, в Тетюшах, Хийденсельге, Сортавале, Горицах, Плесе, Кинешме, Мышкине, Романовской и Старочеркасской).

В 40% случаев туристы выбирают круизы длительностью в четыре — шесть дней. Каждый пятый турист (около 20%) предпочитает протяженные путешествия в семь—восемь дней. Однако в 2025 году также растет спрос на короткие туры продолжительностью три дня и две ночи. Для новых туристов это возможность протестировать круизный отдых, погрузиться в его атмосферу, узнать особенности, отмечают аналитики. Так, 20% отдыхающих, отправившихся в трехдневный круиз в 2024 году, забронировали более продолжительные путешествия в предстоящем сезоне.

Второй год подряд в числе любителей речных туров больше женщин — их доля составляет 55%. А самая значительная возрастная группа — путешественники 35–44 лет, на которых приходится 29% бронирующих круизы. Далее следуют туристы 45–54 лет (25%) и группа 55+ (22%). Если взрослая аудитория год к году сохраняет стабильность, то внимание молодежи растет: пользователи 18–24 лет интересуются речными турами на 15% чаще в сравнении с прошлой весной. Тенденция на омоложение аудитории может говорить о желании отдыхающих разнообразить досуг и попробовать форматы, которые раньше не рассматривались. Кроме того, в ряде случаев молодые люди могут приобретать туры для своих родителей и других возрастных родственников.

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