В Тольятти открылось новое подразделение областного центра медицины катастроф

Подразделение Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи организовано на базе Тольяттинской городской больницы № 4.
Среди основных задачи дежурной бригады — оказание скорой медицинской помощи пострадавшим при пожарах, угрозах развития чрезвычайных ситуаций, дежурства при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.
"Мероприятия по совершенствованию экстренной медпомощи реализуются в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Открытие специализированного подразделения в Тольятти — важный шаг в этом направлении. Работа бригады экстренного реагирования в тесном взаимодействии с бригадами скорой медицинской помощи города Тольятти позволит увеличить доступность медицинской помощи и обеспечит готовность медицинских служб к угрозам развития чрезвычайных ситуаций", — рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
Кроме того, в этом году за счет дополнительно выделенных денежных средств из областного бюджета по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева откроют еще один трассовый медицинский пункт на 16 км трассы "Обход Тольятти". Наличие еще одного пункта на федеральной трассе заметно увеличит качество и скорость оказания медицинской помощи при возникновении экстренной ситуации на дороге. Создание условий для комфортного и безопасного дорожного движения — одна из целей дорожной составляющей национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас