В Тольятти открылось новое подразделение областного центра медицины катастроф

Подразделение Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи организовано на базе Тольяттинской городской больницы № 4.

Среди основных задачи дежурной бригады — оказание скорой медицинской помощи пострадавшим при пожарах, угрозах развития чрезвычайных ситуаций, дежурства при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.

"Мероприятия по совершенствованию экстренной медпомощи реализуются в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Открытие специализированного подразделения в Тольятти — важный шаг в этом направлении. Работа бригады экстренного реагирования в тесном взаимодействии с бригадами скорой медицинской помощи города Тольятти позволит увеличить доступность медицинской помощи и обеспечит готовность медицинских служб к угрозам развития чрезвычайных ситуаций", — рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Кроме того, в этом году за счет дополнительно выделенных денежных средств из областного бюджета по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева откроют еще один трассовый медицинский пункт на 16 км трассы "Обход Тольятти". Наличие еще одного пункта на федеральной трассе заметно увеличит качество и скорость оказания медицинской помощи при возникновении экстренной ситуации на дороге. Создание условий для комфортного и безопасного дорожного движения — одна из целей дорожной составляющей национального проекта "Инфраструктура для жизни".